クリスタル・パレスのオリヴァー・グラスナー監督が来年夏で同クラブを去るかもしれない。スペインメディア『Cadena SER』によれば、同監督はクラブ首脳陣に対して来年6月末で満了となる現在の契約を延長しない意向であると伝えたという。グラスナー監督は昨年2月にパレスの指揮官に就任。低迷していたチームを立て直してプレミアリーグ残留に導くと、今年5月にはクラブ史上初となるFAカップ優勝を達成。今季のプレミアリーグでも