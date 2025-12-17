レアル・マドリードのフランス代表FWキリアン・ムバッペと、古巣パリ・サンジェルマンとの法廷闘争がようやく部分的に決着した。『Daily Mail』などが伝えている。ムバッペはPSGからレアルへ移籍する直前、2024年の4月、5月、6月分の収入が差し押さえられたとしてPSGを訴えていた。PSGは、ムバッペが契約を更新しない意思を1年近く隠し、クラブが移籍を手配することを妨げ、多大な経済的損失を引き起こしたとして反訴した。PSG側は