オランダ、エールディヴィジのアヤックスはDF冨安健洋を半シーズンの短期契約で獲得。背番号は「32」に決定した。膝の負傷の影響で今年7月にアーセナルとの契約を双方合意のうえで解除していた冨安は、フリーの状態でリハビリとトレーニングを行っていたが、ついに所属先が決まった。チームには同じく日本代表DFである板倉滉が所属している。アヤックス公式SNSは、板倉との再会の場面をXに投稿している。「彼は兄貴みたいなもの」