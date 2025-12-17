まねき食品は、フランス・パリに「MANEKI BENTO」を2026年1月20日に開店する。まねき食品は1889年、JR姫路駅構内で「幕の内駅弁」を経木の折箱に入れ、お茶と共に立売りで販売を開始。以来137年間、駅弁の製造・販売を手掛けている。これまでにも、2015年にはミラノ国際博覧会、2018年にはバンコク・サイアム高島屋、今年は大阪・関西万博へ出店し、弁当文化を世界に広める活動をおこなっていた。すきやき弁当2種（和牛、欧州産）