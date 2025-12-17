巡航ミサイルを搭載可能な潜水艦が攻撃を受けるウクライナ保安庁（SBU）は2025年12月15日、ロシア南部のノヴォロシースク港で、ロシア海軍のキロ改級潜水艦を初めて水中ドローンによる攻撃で破壊したと発表し、その様子を捉えた映像を公開しました。【映像】ロシア海軍の潜水艦が撃破される瞬間キロ改級潜水艦（636.3型）は通常動力型潜水艦で、高い静粛性を持ち、「世界で最も静かな潜水艦」の一つといわれることもあります。