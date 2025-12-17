女優で声優の戸田恵子が15日に自身のアメブロを更新。アニメ『それいけ！アンパンマン』（日本テレビ系）の共演者やスタッフとともにAEDの講習会へ参加したことを報告した。この日、戸田は「レギュラーアンパンマンの収録」があったことを明かし「今日は収録後にアルソックさんに来て頂き、AEDの使い方の講習をチームアンパンマンで受けました」と報告。その理由について「チームも高齢化になりまして。（まじで）もう、37〜8年や