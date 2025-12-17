史上初めてG1大阪杯を連覇したべラジオオペラ(C)産経新聞社JRAのG1大阪杯を2024年、25年と連覇したべラジオオペラ（牡5）の現役引退が、12月16日に所属するべラジオレーシングのXを通じて発表された。べラジオオペラは現地時間12月14日に香港で行われたG1香港カップで2着。これがラストランとなった。【写真】「バービー人形よりスタイルいい」ゴール板を背にピースサインする山本美月を見るべラジオレーシングはXで「ベラジオ