寒暖差疲労を回復させるのには、自律神経の乱れを整えていくことです。基本的なこととして、体内時計を整えること、適度な運動、入浴の工夫などが大切です！【関連記事】「なんとなく体がだるい…」今こそ気を付けたい！季節の変わり目に陥りやすい「寒暖差疲労」を乗り切るには体内時計とは、体温や血圧、臓器など体内環境を昼夜に合わせて調整する働きですが、体内時計が乱れると自律神経にも悪影響が及びます。朝は日の光を浴