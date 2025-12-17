地方議員が代表などを務める２１４の政治団体が２年続けて政治資金収支報告書を提出していなかった問題を受け、日本維新の会は、未提出の議員の処分を検討していることが分かりました。政治団体は毎年、「政治資金収支報告書」を提出することが法律で定められていて、２年連続で怠った場合、事実上、解散させられます。ＭＢＳが調べたところ、地方議員が代表などを務める２１４の政治団体がおととしと去年、報告書を出してお