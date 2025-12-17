西武と育成契約を結んだ前巨人の高橋礼(C)産経新聞社西武は12月16日、前巨人の高橋礼投手と育成選手契約を結んだことを発表した。背番号は136。ソフトバンク時代の2019年に新人王を獲得した実績を持つ30歳が、新天地で復活を期す。【動画】“最強サブマリン”誕生か！平内龍太がアンダースローで細川成也を三振に切って取ったシーン高橋は球団を通じて「野球を続けたいという思いが強いなかで、その環境をライオンズが用意して