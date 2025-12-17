写実を基本とした洋画を一堂に集めた展覧会「一水会金沢展」が17日から石川県の金沢21世紀美術館で始まりました。「一水会金沢展」は西洋絵画の伝統の1つである写実主義に重きを置いた絵画の巡回展で、地方都市では金沢が唯一の開催として今年で86回目を迎えます。会場の金沢21世紀美術館には、県内の入選者4人の作品を含む人物画や風景画など177点の作品が並んでいます。中でも、最高賞の文部科学大臣賞を受賞した白山市の土田佳