きょう17日（水）は、午後は日本海側から次第に雨の範囲が広がっていく見込みです。特に、九州から北陸の日本海側では雷を伴って雨や雪の降る所があるでしょう。関東と北日本の一部では引き続き晴れ間がありそうです。ただ夜にかけて雲が広がりやすく、所々でにわか雨があるでしょう。あす18日（木）の朝まで日本海側の一部に降水が残る見込みですが、その後は西日本から北日本の広い範囲で天気が回復するでしょう。西日本から東日