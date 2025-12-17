Black Forest Labsが画像生成AI「FLUX.2 [max]」をリリースしました。FLUX.2 [max]は低コストながらOpenAIのGPT Image 1.5やGoogleのNano Banana Proに近い性能を発揮します。FLUX.2 [max] - Top-Tier Quality Image Generation | Black Forest Labshttps://bfl.ai/models/flux-2-maxFLUX.2 [max]はテキストをもとにゼロから画像を生成できるだけでなく、画像を入力して編集を加えることもできます。FLUX.2 [max]を用いて製品デモ