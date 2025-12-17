東京証券取引所17日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反発した。このところの下落基調の反動で割安感がある銘柄が買い戻され、上げ幅は一時100円を超えた。ただ朝方は前日の米国株安を受けて売り注文が優勢となり、300円超下げる場面があった。午前終値は前日終値比170円42銭高の4万9553円71銭。東証株価指数（TOPIX）は1.15ポイント高の3371.65。半導体関連など株価水準が高い値がさ株の上昇が目立った。平均