男子テニスで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）が、２０２６年自身の開幕戦として、同年１月５日から始まるツアー下部のチャレンジャー大会、キャンベラ国際（オーストラリア・キャンベラ）に正式にエントリーしたことが１７日、分かった。ツアーを管轄するＡＴＰ（男子プロテニス協会）の公式エントリーリストに、名前が掲載された。キャンベラ国際は、チャレンジャー大会の中でも、最も規模が高いレベルだ。１８日か