アイドルで“釣りタレント”としても活動する神野梓（27）が、17日までに自身のSNSを更新。事故でけがをしたことを報告した。【写真】事故直後とみられる車両も…神野梓（SNSより）投稿で「釣りに向かう道中、高速道路の真ん中にシカがいて避けきれず衝突。その衝撃でハンドルが効かなくなり、ガードレールに突っ込みました。スピードが100キロ超えてたら・・どんな事故になってたのか。考えると恐ろしいです」と、事故のいき