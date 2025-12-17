ミュージシャンGACKTが17日、X（旧ツイッター）を更新。オーストラリアで10日、16歳未満の子供が交流サイト（SNS）を利用ことを禁止する法律が施行されたことを受け、私見をつづった。オーストラリアではSNSによるいじめや暴力、性的被害などが相次ぐなどし、自殺などを誘発しているとの批判も起きたことから禁止の動きが高まり、今月10日、16歳未満のSNS利用を禁止する法律が施行された。国家レベルで子供のSNS利用が禁じられるの