なにわ男子・大西流星とtimelesz・原嘉孝がダブル主演を務める、『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』(東海テレビ・フジテレビ系全国ネット 2026年1月10日スタート 毎週土曜23:40〜24:35 全8話)のメインビジュアルが公開された。『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』メインビジュアル (C)東海テレビ○メインビジュアルのテーマ大西演じるロンが、横浜を舞台に過去のある