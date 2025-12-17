米レビューサイトのより、ジェームズ・キャメロン監督による人類史上最大スケール映画シリーズ第3弾『アバター：ファイヤ－・アンド・アッシュ』のスコアが発表された。 本記事時点でレビュー件数は144件。批評家スコア69％での滑り出しとなった。1作目の『アバター』（2009）は81%、2作目『アバター：ウェイ・オブ・ウォーター』（2022）は76%だった。 https