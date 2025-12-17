能登半島地震の災害関連死に、新たに6人が認定されることになりました。これで地震の犠牲者は、直接死を含め698人に上る見通しです。石川県は、今月12日に専門家による審査会を開き、能登半島地震による災害関連死として、新たに6人の認定を決めました。内訳は七尾市で2人、輪島市で3人、穴水町で1人となっていて、今後、それぞれの市町で正式に認定される見通しです。一方で、被災前からの病気が原因で亡くなったとして、8人が災