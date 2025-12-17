お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（４２）が１７日、バーニーズニューヨーク銀座本店で行われた「ＢＡＲＮＥＹＳＮＥＷＹＯＲＫＧＩＦＴＷＥＥＫ２０２５―ＧＩＮＺＡＣｈｒｉｓｔｍａｓＥｄｉｔｉｏｎ―」に登場した。クリスマスといえば、サンタクローズ。藤森は「子どもができるとそこらへんも考えるようになった」としみじみ。他にも「１人の時は準備しなかった大きめのツリーを置いたり」す