ドイツの名門バイエルン・ミュンヘンが公開したクリスマス記念動画が注目を集めている。【画像】バイエルンが韓国差別？バイエルンは12月15日、今年1年間を振り返りながらクリスマスを祝う映像を公開。所属選手たちは自国の言語でメッセージを寄せているなか、韓国代表DFキム・ミンジェは「（シーズン）前半戦が終わりましたが、応援してくださりありがとうございます。クリスマスと年末を楽しく過ごし、新年も良い年になりますよ