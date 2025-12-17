ガールズグループBLACKPINKのロゼと歌手ブルーノ・マーズがヒット曲『APT.』に続き、再度デュエットを予告し、世界中の音楽ファンの期待を高めている。【注目】ロゼの『APT.』にJ-POP盗作疑惑最近、『ビルボード』とのインタビューで2人は『APT.』の制作秘話とともに、再コラボの可能性に言及した。2024年10月にリリースされたロゼの1stソロフルアルバム『rosie』のタイトル曲『APT.』は、リリース直後に爆発的な反応を得て、ビル