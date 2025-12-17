愛知県岡崎市が本社の中古バイク販売大手「レッドバロン」が、輸出が事実上禁止されているロシア向けにバイクを輸出したとして警告を受けました。経産省によりますと、レッドバロンは2022年からおよそ2年にわたり、中古バイクを韓国やUAEなどを迂回して国の承認なくロシアに輸出していました。レッドバロンの社内調査で発覚し報告があったということで、経産省は16日、外為法違反にあたるとして再発防止などを求める警告を出