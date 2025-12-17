DOMOTOの堂本剛（46歳）が、12月16日に放送されたラジオ番組「DOMOTOのどんなもんヤ！」（文化放送）に出演。「愛のかたまり」を事務所の後輩が堂本の前で歌うことが多いと話し、「どんだけ『愛のかたまり』を人が歌うんだっていう」と語った。先日放送された「FNS歌謡祭」の中で、DOMOTO・堂本剛が、SixTONES・ジェシーとSnow Man・宮舘涼太とプライベートで行ったカラオケで、「愛のかたまり」を歌ってくれたというエピソードを