【福舞トミカ】 12月27日 発売予定 価格：1個770円 タカラトミーは「福舞トミカ」を12月27日に発売する。価格は1個770円で、ミステリーボックス仕様。 本製品は2013年から展開している「日本らしさ」、「正月らしさ」を軸としたトミカの新春向け商品。今回は2026年の干支「午」の他「シマエナガ」、「白狐」、「麒麟」、「蟹」、「金のわに」の6種を展開する。