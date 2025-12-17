【GRAND HEROES CROSSOVER FES】 実施期間：2026年1月30日～2026年3月23日 会場：TAMASHII NATIONS STORE TOKYO BANDAI SPIRITSは、魂ネイションズが運営する直営フラッグシップショップ「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」にて期間限定イベント「GRAND HEROES CROSSOVER FES」を2026年1月30日より開催する。 本イベントの開催を記念して「ROBOT魂＜SIDE EVA＞ エヴァンゲ