福岡市でアイドルグループ、HKT48の運営会社の男性スタッフらが刃物で襲われた事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が、公共交通機関を使って逃走したとみられることが分かりました。糸島市の無職・山口直也容疑者（30）は、14日に福岡市のみずほPayPayドームでHKT48の運営会社の男性スタッフを包丁で突き刺し、殺害しようとした疑いで、翌15日に逮捕されました。ドーム隣の商業施設では27歳の女性が刃物で刺さ