来秋ドラフト1位候補の159キロ右腕・佐藤幻瑛（仙台大3年）が、メジャー挑戦を視野に入れて米大学に編入するという。16日付の日刊スポーツが報じた。佐々木麟太郎が日米両球界に与えるこれだけの影響…世代トップ選手の米大学進学は日本初佐藤は青森の柏木農出身。高校時代は無名だったが、大学1年で出場した全日本大学選手権1回戦（対桐蔭横浜大）で古謝（現楽天）と投げ合って152キロをマーク。ネット裏のスカウトを仰天させ