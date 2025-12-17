自宅に妻とみられる遺体を放置した疑いで、愛知県知立市の男が逮捕されました。 【写真を見る】自宅2階に白骨化した遺体… 放置した疑いで78歳男を逮捕 きのう交通事故を起こし捜査員が訪れ見つける 遺体は妻だと説明 愛知･知立市 逮捕されたのは、知立市の無職 浅田吉雄容疑者78歳です。 警察によりますと浅田容疑者は、自宅に年齢や性別の分からない遺体を放置した死体遺棄の疑いがもたれています。 きのう交通事故を起こし