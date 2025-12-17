フランス最古のジュエリーメゾン、MELLERIOが発表する《Cabinet de Curiosités》コレクションに新作メダル＆チャームが登場♡ジャルディーノ メダル各種1,540,000円（税込）、ピエールリ メダル ローズ2,750,000円（税込）など、多彩な色石とダイヤモンドで日常に自由な重ね着けを楽しめます。タリスマンとして身につける喜びも特別です。 ジャルディーノ メダル：イタリア庭園を