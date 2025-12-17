事例を交えて相続税の計算方法を解説します（c）Getty Images 親が亡くなり実家を相続することになった際は、「相続税がいくらかかるか不安」「手続きが複雑でわからない」という悩みに直面するケースがほとんどです。実際、不動産は相続財産のなかでも特に大きな割合を占めることが多く、その評価方法や計算が複雑になりがちです。相続税の申告・納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内」と短いため、でき