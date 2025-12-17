MLB・メッツは17日、前マリナーズのホルヘ・ポランコ選手と2年契約を結んだことを発表しました。ポランコ選手は、今シーズン138試合に出場し、打率.265、26本塁打、78打点をマーク。ア・リーグ地区シリーズ第2戦では、タイガースのサイ・ヤング賞投手タリク・スクバル投手から2本のソロホームランを放ち、マリナーズの勝利に貢献しました。また、同第5戦15回には、決勝タイムリーを放つなど、勝負強い打撃でマリナーズをア・リーグ