好角家タレントの山根千佳が１７日までにインスタラムを更新。相撲部屋を取材した様子を投稿した。山根は１５日放送のＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ’」のロケで、高砂部屋と錣山部屋を訪問。朝乃山や朝翠龍らと撮影したオフショットや、超特大ちゃんこ鍋の写真などを添え「大好きな大相撲のロケ幸せすぎました…！」と振り返った。関係者に感謝の思いをつづり、「朝心誠さんの作るちゃんこどれも美味しくて美味しくて…ロケ