臨時国会は58日間の会期を終えて17日に閉会します。高市首相が選出され初めて論戦に臨んだこの国会について、政権内の評価と今後の課題をフジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。首相周辺は17日朝、「初めての維新との連立で大変だった」と振り返り、今後の政権運営にも緊張感をにじませています。国会は会期末の17日、自民党と日本維新の会が成立を見送った議員定数の削減法案を継続審議とする手続きなどを行った上で