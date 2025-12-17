今年のさがみ湖イルミリオンは、関東最大級600万球がきらめく定番イルミに、たまごっちとの初コラボが加わった注目のシーズン。山頂に広がる特別エリアや光と音が重なるショー、遊んで楽しむアトラクションなど、話題が盛りだくさん。どんなイルミが待っているのか、思わず出かけたくなる今年ならではの見どころをたっぷり紹介する。【写真】「まめっちとくちぱっちのたまともリフト」へ続く通りには、キラキラ輝く大きなゲートが