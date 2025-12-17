男鹿市の北部で16日夜から17日朝にかけて季節ハタハタのまとまった量の水揚げがありました。午後に入札が行われ今シーズンの初漁となる見込みです。男鹿市北浦にある漁港です。漁協の施設内に運び込まれていたのは、オスとメスに分けられて箱詰めされた季節ハタハタです。男鹿市北部では16日夜から17日朝にかけて10キロ余りの水揚げがありました。待望の接岸です。その後も漁師たちは次々と船を出し、網を揚げたり仕掛けたり