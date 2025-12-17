「私が信頼している博物館は…」で始まる、信頼の理由とともに博物館名をＸに投稿する流れが11月に生まれたことを受けて、「ルンバ」（@lunba240）さんも信頼する博物館をポストしました。【写真】どんぐりの品種「マテバシイ」は、「おいしい」とのこと「私が信頼している博物館は京博と奈良博もですが大阪市立自然史博物館で、スタッフにリスが居るのか、全てのどんぐりの解説に味が書いてあります。」大阪市立自然史博物館