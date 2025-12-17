年末に増える傾向にある自転車の事故を防ごうと、けさ（17日）、高松市中心部で指導取り締まりが行われました。 【写真を見る】警察が高松市で自転車の指導取り締まり今年の自転車の摘発は去年の2倍近い692件【香川】 指導取り締まりは高松市の商店街など6か所で行われ、自転車の一時不停止や運転中の携帯電話の使用などに警察官が目を光らせました。来年4月の改正道路交通法施行で、悪質・危険な自転車の運転に対していわゆる