岡山県内の学生が考案した理想の新スタジアムを発表するフォーラムが開かれ、サッカー元日本代表の槙野智章さんがゲストとして招かれました。 【写真を見る】サッカー元日本代表・槙野智章さんが参加してフォーラム学生が考える理想の新スタジアムは？【岡山】 理想の新スタジアムについて議論するフォーラムは、岡山大学の学生サークルが開いたものです。 会場には、サッカー元日