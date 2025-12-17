先月（11月）25日に強盗致傷容疑で逮捕されたさぬき市に住む会社員の男（44）がきょう（17日）覚せい剤取締法違反（使用）の疑いで再逮捕されました。 警察によりますと、男は、先月24日午前1時40分ごろ、高松市屋島西町の女性の家の敷地内に侵入し、干してあった下着などを盗み、近くに止めていたバイクに乗って逃げる際に、制止しようとした男性にバイクを接触させ、すり傷を負わせた疑いです。男は25日、警察に出頭し、強盗致