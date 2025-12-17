J1アビスパ福岡は17日、GK小畑裕馬（24）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。J2仙台から加入した今季、開幕戦を含めてリーグ戦で20試合に出場。足元の技術の高さを生かして攻撃の起点となるだけでなく、セービング力も向上し、村上昌謙、永石拓海らとのハイレベルな守護神争いで存在感を高めた。