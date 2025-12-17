17日午前9時40分ごろ、福岡県粕屋町内橋東3丁目で「（民家から）煙が出ている」と複数の119番があった。県警粕屋署によると、2階建て民家から出火し、現在も消火活動が続いている。住人の30代女性と連絡が取れていない。60代の父親は外出しており無事が確認できているという。