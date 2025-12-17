佐賀南署は16日午後、佐賀市の70代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約2600万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、6月上旬頃、被害者が投資に関する動画の広告を通じて、招待されたSNSのグループに参加した。投資の指南役を名乗る自称日本人男性やアシスタントを名乗る自称日本人女性らから株式投資を勧められた。口座開設担当者を名乗る自称日本人男性の指示に従い、8月4日