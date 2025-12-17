第104回全国高校サッカー選手権が、いよいよ12月28日に開幕する。ここでは大会開幕を前に、高校サッカーダイジェストが今大会で注目すべきプレーヤーを厳選して紹介。プロ内定選手や世代別代表、チームの主軸を担う逸材たちが、一年の集大成となる大舞台でどんな輝きを放つのか。初回となる今回はFW編だ。――◆――◆――【高校サッカーダイジェスト厳選／選手権注目タレント】Part.１FW編三鴨奏太堀越（東京Ａ）／３年両足