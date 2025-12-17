今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【LEGO】クールポコ。』というshelfall（2代目）さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）レゴでクールポコ。さんを作りました。﻿【LEGO】クールポコ。レゴでFF8のキャラクターなどを作っている投稿者のshelfall（2代目）さんが、お笑いコンビ「クールポコ。」に挑戦しました。まず組み立てるのは、茶色いパーツ。あっという間に臼ができあがります。次に