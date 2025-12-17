お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が16日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)にゲスト出演。自身のポジションを脅かすと考える芸能人を挙げる場面があった。この日のテーマは「休み方改革」。吉村は「休んでないですね。怖いですね、休むのが」と打ち明けた。45歳の吉村にMCの「くりぃむしちゅー」上田晋也は「もうそろそろ…。別にいいだろ、ちょっと休んでも」と話したが、「いやや