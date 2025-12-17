現在公演中のミュージカル『ダディ・ロング・レッグズ』を、今月13日から15日まで体調不良のため休演していた俳優の井上芳雄さんが、さらに17日と18日の二日間休演を延長することが公式サイトで発表されました。【写真を見る】【井上芳雄】体調不良でミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」の休演を延長「お客様の前で演じさせて頂くにはあと一歩及ばず」井上さんは公式サイトで、「日々少しずつ、でも確かに声帯の状態は良くな