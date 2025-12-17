東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦が死亡した火事で、火事が起きた際、店の全ての部屋の非常用ボタンがフロントにつながらない状況だった可能性があることがわかりました。この火事は、おととい午後0時半ごろ、港区・赤坂の個室サウナ店で背もたれなどが焼け、室内で倒れていた川崎市の会社経営・松田政也さん（36）と妻でネイリストの陽子さん（37）が死亡したものです。サウナ室内にはフロントにつながる非常用ボタンが設置されて