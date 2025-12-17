来月下旬、中国に返還される予定の上野動物園のパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。お別れを前に、「ひとり1分程度」と制限を設けた観覧が始まり、開園前からおよそ1600人が列を作りました。【写真を見る】寝そべるシャオシャオと笹をかじるレイレイ“日中友好の象徴”新たな貸与は未定“さよなら”が決まった、上野のパンダたち。その愛らしい姿を一目見ようと、動物園には、多くの人が詰めかけました。パンダを見に来た人